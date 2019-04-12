【阿桑奇被捕】維基解密遭勒索　威脅公開創辦人性秘密

維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）周四（11日）遭英國警方拘捕。維基解密總編輯赫拉凡松（Kristinn Hrafnsson）周三（10日）表示，阿桑奇曾經在使館內被人監視，對方以閉路電視和錄音向維基解密勒索300萬歐元（約2650萬港元）。據英國《泰晤士報》（The Times）報道，有關敏感內容涉及性秘密。

赫拉凡松指，向維基解密勒索的人自稱為「PM」，對方獲取的資料包括來自阿桑奇律師的相片和文件。赫拉凡松收到「PM」發放的敏感資料樣本，為阿桑奇身處大使館內的相片，亦有阿桑奇與赫拉凡松2018年11月在大使館內會面的相片。「PM」要求維基解密交出300萬歐元的贖金，否則會以自己的方法發布資料。

《泰晤士報》引述知情人士指，有關敏感內容涉及性秘密。但赫拉凡松未有回應。

阿桑奇留在厄瓜多爾駐英國使館期間，曾與多位名人見面，包括荷里活影星彭美拉安德遜（Pamela Anderson）。彭美拉安德遜曾形容阿桑奇「性感」，但後來否認與對方有發展戀人關係，僅稱二人關係密切。阿桑奇亦曾最少兩次與Lady Gaga見面。

赫拉凡松表示，曾前往西班牙馬德里與勒索者會面，對方展示阿桑奇在大使館內的錄音、片段和相片等。維基解密向當地警方報案，勒索者被捕，並接受調查。

路透社周四報道，厄瓜多爾駐倫敦大使館當天邀請英國警方到大使館內，警方拘捕阿桑奇，並極速把阿桑奇帶到法院提堂。法庭裁定他多年前違反保釋令。美國司法部當天以入侵美國政府機密電腦為名，起訴阿桑奇。

（泰晤士報／悉尼晨鋒報）