【阿桑奇被捕】特朗普稱對維基解密一無所知：唔關我事

英國警方周四（11日）在厄瓜多爾駐倫敦大使館拘捕維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange），及後極速將他帶到法院提堂，裁定他多年前違反保釋令，將他繼續扣押。 美國司法部亦以入侵美國政府機密電腦為名將他起訴。被指與維基解密有千絲萬縷關係的美國總統特朗普，同日在白官表示，對維基解密一無所知，並稱「這不是我的事」。

特朗普周四（11日）在白宮橢圓形辦公室，會見訪美的韓國總統文在寅，他表示，對維基解密一無所知，沒有任何意見。

事實上特朗普一度被指與維基解密有連繫，他在2016年總統大選期間，曾一再稱讚維基解密，稱自己「喜歡維基解密」。他的前競選主任馬納福特（Paul Manafort）更被指在大選期間，多次到倫敦的厄瓜多爾大使館， 與阿桑奇秘密會談。

特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）2月底出席美國眾議院委員會的公開聽證會時，更指證特朗普競選團，指當年維基解密公開希拉里（Hillary Clinton）陣營的外洩電郵之前，特朗普不僅對此知情，還表示歡迎。

阿桑奇被捕

2011年，英國法庭裁定把阿桑奇引渡至瑞典受審，至2012年，阿桑奇躲藏在厄瓜多爾駐英國大使館，逃避瑞典對他涉嫌強姦的通緝令，至今已逗留約7年。瑞典現時已撤銷拘捕令，但英國警方則繼續以棄保潛逃的罪名，追捕阿桑奇。

厄瓜多爾總統莫雷諾（Lenin Moreno）周四（11日）以阿桑奇持續違反國際法為由，撤回對後者的政治庇護；厄瓜多爾駐倫敦大使館及後邀請英國警方到館內拘捕阿桑奇。阿桑奇被捕後，遭極速帶到法院，他否認棄保潛逃，但法官最終裁定他違反保釋令。美國司法部當天以入侵美國政府機密電腦為名，起訴阿桑奇。對於美國要求引渡阿桑奇至當地受審，英國法庭指美國須在6月12日前立案，正式提出引渡申請。

美國司法部指控阿桑奇涉嫌參與美國史上其中一宗最大型的損害機密資訊案件。控罪指，阿桑奇2010年3月涉嫌串謀協助美國變性前軍人曼寧（Chelsea Manning）破解美國國防部電腦的密碼。這些電腦連接至一個名為「安全互聯網協議路由器網絡」（SIPRNet）的系統，是美國政府用於處理機密的文件和通信。

（綜合報道）