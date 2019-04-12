文在寅晤特朗普　韓媒：確認華府與朝對話意向　鞏固韓美同盟

韓國總統文在寅周四（11日）與美國總統特朗普會面，是越南美朝峰會後，二人首次會談。《韓民族日報》周三（10日）引述消息人士指，雙方重點集中於再次確認特朗普對美朝對話的意向，並確認韓美同盟沒有裂痕。

消息人士表示，今次會談對外展現出韓美的意氣相投，杜絕韓國國內部分人提出的同盟危機論。雙方分別宣布舉行首腦會談時，採取類似表述，白宮形容「韓美同盟是朝鮮半島和該地區和平、安全的核心」，有助增強對朝鮮的說服力。

韓美首腦會談的終極目標是重建朝美對話的動力。消息人士表示，特朗普總統公開表明有意與金正恩再會面，韓美首腦向金正恩發出信號，敦促對方重返對話。前國家安保戰略研究院首席研究委員趙成烈說：「從大框架來看，特朗普總統可能會舉行第三次朝美首腦會談。」

外界指，文在寅和特朗普亦會討論重啟美朝會談的具體方案。完全無核化的概念和為此制定的發展藍圖是核心議題。青瓦台高級官員表示，兩位首腦將就無核化路線圖進行深入對話。為縮小朝鮮與美國各自堅持階段性解決方法和一攬子妥協的隔閡，文在寅總統的斡旋作用才是關鍵。

早前有報道指，文在寅希望說服美國解除部分對朝鮮制裁，包括重啟金剛山旅遊和開城工業園等項目。惟華府和美國國會也對解除部分制裁持否定態度。相比起「早期收穫」，美國更看重引導朝鮮無核化的「全部（all in）收穫」。

（韓民族日報）