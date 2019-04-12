世界銀行行長馬爾帕斯：能與中國合作處理放貸問題

世界銀行（World Bank）新任行長馬爾帕斯（David Malpass）周四（11日）出席2019年國際貨幣基金組織與世界銀行春季年會開幕記者會，稱他會推動與中國建立「有建設性」的關係。

馬爾帕斯在記者會說對中國的評論相對正面，稱中國在緩減貧窮方面很成功，能與其他國家分享教訓與心得。他又說自己與國家主席習近平會面時，雙方同意在世銀發展的議題上有更緊密的合作。不過他同日接受美國財經新聞台CNBC訪問時就中國對外放貸予以批評。

他接受主持人艾森（Sara Eisen）訪問時說，在如何營運高質素的項目、即項目透明度以及債務透明度高的事上，全世界都面對挑戰。他說：「中國在一些國家動作太快、（導致）債務過多。這是我們（世界銀行）能跟中國合作處理的事。」

他指出：「全球太多地方有負債，而中國是一大原因。」他在講話中暗示，中國願意縮減這方面的操作：「他們（中國）想跟其他國家有更好的關係，以及成為全球系統的其中一部分。我預期（我們）會在這方面取得成功，以及跟中國的關係變好。」

現年63歲的馬爾帕斯在周二（9日）正式接替於2019年2月1日提早離任的金墉，任期為5年。

（綜合報道）