美副財長馬爾帕斯　將成世界銀行新一任行長

撰文：許懿安
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世界銀行（World Bank）執行董事會周五（4月5日）一致批准負責國際事務的美國財政部副部長馬爾帕斯（David Malpass）成為下一任世銀行長。而他此前已是這職位的唯一候選人。
世銀前行長金墉（Jim Yong Kim）1月7日突然宣布提前卸任。世銀3月14日宣布，執行董事會確認馬爾帕斯成為下屆世行行長唯一提名人選。
美國為世銀最大股東，擁有16%投票權，因此傳統上是由華府決定世銀行長一職誰屬。此前12任世行行長均由美國提名。
馬爾帕斯與特朗普關係密切，被指是這位美國總統的「忠僕」。他是前貝爾斯登（Bear Stearns）的經濟師，2016年特朗普競選美國總統時，馬爾帕斯擔任他的高級經濟顧問。他後來一直是中美貿易談判主要參與者之一。
他的任命引起外界疑慮，擔心這位曾公開批評世銀的新行長上任，會削弱組織的功能。他曾質疑世界銀行，指其向窮國批出款項的手法，只會令那些坐頭等艙的達官貴人受惠，也因而誓言要促進世界銀行改革。
《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）2月報道指，馬爾帕斯被視為一名對華鷹派人士。他2018年主導世界銀行的談判，大幅削減對華貸款。有報道當時指，如他上任，將可能縮小世界銀行的對華項目。
金墉2012年上任，是首位出任世銀行長的亞裔人士，原定在2022年完成任期，但他1月突然宣布提早3年離任。他2月1日離職，轉到一間私營公司工作。
（綜合報道）