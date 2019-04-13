特朗普：把非法移民送去「庇護城市」　一句話又辣㷫民主黨

美國總統特朗普（Donald Trump）周五（12日）再次挑起「戰火」。他公開表示，強烈考慮把非法移民都安置到「庇護城市」（Sanctuary Cities）。這些城市大多是民主黨議員的選區，特朗普有意藉此懲罰民主黨不支持修訂移民政策。 此舉隨即引來民主黨及關注移民組織的不滿，眾議院議長、民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）批評特朗普的建議卑鄙，把非法移民作為棋子。

「庇護城市」即那些沒有積極與聯邦政府合作打擊非法移民的城市，它們有什麼政策？全美有多少庇護城市？想了解更多，請點擊以下片段：

特朗普周五（12日）表示，由於民主黨不支持修訂危險的移民政策，所以他會強烈考慮把非法移民都只安置到「庇護城市」。

Due to the fact that Democrats are unwilling to change our very dangerous immigration laws, we are indeed, as reported, giving strong considerations to placing Illegal Immigrants in Sanctuary Cities only.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2019

他又指，既然那些激進左翼看來都一直支持開放邊界、敞開雙臂歡迎他人的政策，相信此舉會讓他們很高興。

....The Radical Left always seems to have an Open Borders, Open Arms policy – so this should make them very happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2019

《華盛頓郵報》引述消息指，白宮在2018年11月及2019年2月，都曾在內部提出把截獲的非法移民，故意安置到那些地方政府不會主動交出非法移民的「庇護城市」，認為既可節省一些拘留移民的地方空間，又可向民主黨發出政治訊息。報道指，美國移民和海關執法局（ICE）一直反對建議。

美國有線新聞網絡（CNN）則指取得多份內部文件，顯示早在2月，國土安全部法律事務長米特尼克（John Mitnick）便書面提醒白宮，有關舉動會帶來訴訟風險。

眾議院議長、民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）透過發言人表示，特朗普的建議卑鄙，把包括小孩在內的無辜人士作為棋子，並且把移民妖魔化。

（綜合報道）