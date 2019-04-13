特朗普：把非法移民送去「庇護城市」　一句話又辣㷫民主黨

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美國總統特朗普（Donald Trump）周五（12日）再次挑起「戰火」。他公開表示，強烈考慮把非法移民都安置到「庇護城市」（Sanctuary Cities）。這些城市大多是民主黨議員的選區，特朗普有意藉此懲罰民主黨不支持修訂移民政策。

此舉隨即引來民主黨及關注移民組織的不滿，眾議院議長、民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）批評特朗普的建議卑鄙，把非法移民作為棋子。

「庇護城市」即那些沒有積極與聯邦政府合作打擊非法移民的城市，它們有什麼政策？全美有多少庇護城市？想了解更多，請點擊以下片段：

特朗普周五（12日）表示，由於民主黨不支持修訂危險的移民政策，所以他會強烈考慮把非法移民都只安置到「庇護城市」。

他又指，既然那些激進左翼看來都一直支持開放邊界、敞開雙臂歡迎他人的政策，相信此舉會讓他們很高興。

《華盛頓郵報》引述消息指，白宮在2018年11月及2019年2月，都曾在內部提出把截獲的非法移民，故意安置到那些地方政府不會主動交出非法移民的「庇護城市」，認為既可節省一些拘留移民的地方空間，又可向民主黨發出政治訊息。報道指，美國移民和海關執法局（ICE）一直反對建議。

美國有線新聞網絡（CNN）則指取得多份內部文件，顯示早在2月，國土安全部法律事務長米特尼克（John Mitnick）便書面提醒白宮，有關舉動會帶來訴訟風險。

眾議院議長、民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）透過發言人表示，特朗普的建議卑鄙，把包括小孩在內的無辜人士作為棋子，並且把移民妖魔化。

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（綜合報道）

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