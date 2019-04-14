Facebook、Instagram、WhatsApp齊齊死機　影響歐美東南亞等地

Facebook、Instagram和WhatsApp周日（14日）出現「死機」情況。包括歐美和部分東南亞國家的用戶在本港時間下午約6時30分無法使用上述應用程式或網站。原因有待Facebook公布。

英國監測網站Downdetector.com表示，高峰時期全球有多達1.2萬宗關於Facebook的問題報告。WhatsApp和Instagram則分別收到逾3000宗和7000宗問題報告。

用戶有投訴稱電腦或手機都無法登入Facebook、Instagram，或無法更新最新動態等；WhatsApp則不能發送或接收訊息。

受影響的包括英國、德國、意大利、摩洛哥、烏克蘭、希臘，以及北美地區；亞洲國家如菲律賓、印尼和新加坡等均有用戶受影響。

Facebook死機：英國監測網站Downdetector.com顯示受影響用戶的地圖分佈。（Downdetector.com 照片)

不少網民在Twitter上抱怨這3個應用程式再次同時死機，並揶揄稱「歡迎所有人加入Twitter」；有人則表示自己一直使用Twitter，所以這次事故對他影響不大。

Facebook users right now #FacebookDown pic.twitter.com/cuuItgUFGp — 𝚛𝚞𝚜𝚜𝚎𝚕 (@rsslcstllgnc) 2019年4月14日

這次是Facebook約1個月後再次發生同類事件。3月13日，Facebook、Instagram和WhatsApp罕有地在全球多地同時癱瘓，包括香港和歐美等的用戶未能登入和如常運作程式，當時Facebook表示事件與黑客入侵無關。

（路透社／海峽時報）