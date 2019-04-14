Facebook、Instagram、WhatsApp齊齊死機　影響歐美東南亞等地

即時國際
撰文：
最後更新日期：

Facebook、Instagram和WhatsApp周日（14日）出現「死機」情況。包括歐美和部分東南亞國家的用戶在本港時間下午約6時30分無法使用上述應用程式或網站。原因有待Facebook公布。

英國監測網站Downdetector.com表示，高峰時期全球有多達1.2萬宗關於Facebook的問題報告。WhatsApp和Instagram則分別收到逾3000宗和7000宗問題報告。

用戶有投訴稱電腦或手機都無法登入Facebook、Instagram，或無法更新最新動態等；WhatsApp則不能發送或接收訊息。

受影響的包括英國、德國、意大利、摩洛哥、烏克蘭、希臘，以及北美地區；亞洲國家如菲律賓、印尼和新加坡等均有用戶受影響。

Facebook死機：英國監測網站Downdetector.com顯示受影響用戶的地圖分佈。（Downdetector.com 照片)

不少網民在Twitter上抱怨這3個應用程式再次同時死機，並揶揄稱「歡迎所有人加入Twitter」；有人則表示自己一直使用Twitter，所以這次事故對他影響不大。

這次是Facebook約1個月後再次發生同類事件。3月13日，Facebook、Instagram和WhatsApp罕有地在全球多地同時癱瘓，包括香港和歐美等的用戶未能登入和如常運作程式，當時Facebook表示事件與黑客入侵無關

Facebook全球癱瘓後　兩高層離職
Facebook Instagram同時癱瘓　強調事件與黑客入侵無關
Facebook Instagram Whatsapp罕有同時癱瘓　FB市後急跌1.3%
Facebook Instagram全球多地同時癱瘓　用戶無法登入發布帖文

（路透社／海峽時報）

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。