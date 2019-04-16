【巴黎聖母院大火】傳閣樓先起火迅速蔓延　梵蒂岡聲明稱震驚悲傷

法國著名景點巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）當地時間周一（15日）下午發生大火，總統馬克龍（Emmanuel Macron）到達災場後，立即前往附近的警察總部開會商討對策。 梵蒂岡則發表聲明，對大火表示震驚及悲傷。

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法國總統馬克龍將聖母院大火列為國家緊急情況，他得知起火消息後，取消原定透過電視向全國演講，立即趕到災場，並到附近的巴黎警察總部開會。

美國總統特朗普早前在Twitter建議法國當局動用消防飛機救火，法國民防安全局指出，消防飛機並不適用於聖母院這種火災，因為從上空傾倒大量的水，有可能導致整座建築物倒塌，除了消防飛機外，當局已採取一切辦法救火。

梵蒂岡的聲明稱，巴黎聖母院是法國以至全球的基督標誌，教廷得知教堂被可怕的大火摧毀，感到震驚和悲傷。聲明又提到，梵蒂岡與法國天主教徒和巴黎市民關係密切，現正為消防員和全力救災的人士祈禱。

聖母院火勢仍未得到控制，發言人表示，大火約在當地時間晚上6時50分發生，目前建築物內的人員已撤離，起火原因尚未明。有媒體報道，火災可能與教堂正在進行的修葺工程有關，閣樓首先起火然後迅速蔓延。

（綜合報道）