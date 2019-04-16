【巴黎聖母院大火】聖母院火警　濃煙滾滾火焰沖天　教堂尖頂坍塌

法國著名景點巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）當地時間周一（15日）下午發生大火，濃濃黑煙直衝天際，遠在數公里亦能看到煙霧瀰漫，大批消防員趕到現場搶救。 火勢到入夜仍未救熄，現場有400名消防員加緊灌救。教堂標誌性的尖塔更被烈焰包圍，之後折斷塌下；教堂內部的木建築亦起火。火警中最少一名消防員受傷，情況嚴重，但未知有無文物損毀，消防正搶救教堂內的藝術品。

聖母院在大火前正進行翻新工程，路透社引述目擊者稱，有火焰從這座哥德式大教堂的頂部噴出，鐘樓及教堂兩側建築物外牆被火焰包圍。消防趕到後火勢仍未得到控制，教堂的尖頂及屋頂及後坍塌。

消防部門表示，教堂尖頂有三分之二被燒毀，但兩座鐘樓則倖免於難。消防員會徹夜向聖母院射水降溫。

當局仍未確定火警原因，初步調查懷疑與裝修工程有關，相信是一宗意外。聖母院發言人表示，大火約在當地時間晚上6時50分發生，目前建築物內的人員已撤離。發言人又指出，教堂內木造結構全著火，「所有東西都在燃燒，內部全都會燒光。」有媒體報道，閣樓首先起火然後迅速蔓延。

巴黎聖母院大火：聖母院周一發生火警，現場可見濃煙滾滾、火焰沖天，教堂尖頂坍塌。（法新社）

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馬克龍籲重建聖母院

巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）在Twitter發文指，聖母院發生可怕火災，消防正試圖控制火勢。

法國總統馬克龍將聖母院大火列為國家緊急情況，他得知起火消息後，取消原定透過電視向全國演講，立即趕到災場，並到附近的巴黎警察總部開會。馬克龍在Twitter發文稱，所有法國人內心的一部分也隨着聖母院燒毀；他又為所有天主教徒和法國人送上祝福。他又表示，要重建聖母院，並呼籲國際社會協助。

聖母院大火：法國總統馬克龍趕到災場，並到附近的巴黎警察總部開會。（法新社）

民眾感痛心

當地居民和遊客離遠望著火場，有人唸唸有詞或默默祈禱，都在為歷史建築被焚感到痛心，形容「巴黎毀容了」。

警方努力疏散塞納河兩座島上的民眾，包括聖母院所在的斯德島，但成群的圍觀者不斷走上石橋嘗試觀看火勢，令到現場一帶交通更加混亂。

聖母院大火：遠觀的民眾見火勢猛烈而且遲遲未救熄，顯得憂心忡忡，有人低頭祈禱。（美聯社）

各界關注大火 特朗普建議用飛機救火

梵蒂岡的聲明稱，巴黎聖母院是法國以至全球的基督標誌，教廷得知教堂被可怕的大火摧毀，感到震驚和悲傷。聲明又提到，梵蒂岡與法國天主教徒和巴黎市民關係密切，現正為消防員和全力救災的人士祈禱。

美國總統特朗普早前在Twitter建議法國當局動用消防飛機救火，法國民防安全局指出，消防飛機並不適用於聖母院這種火災，因為從上空傾倒大量的水，有可能導致整座建築物倒塌，除了消防飛機外，當局已採取一切辦法救火。

巴黎聖母院聳立在塞納河的西堤島上，擁有850年歷史，始建於1163年，並在1345年完工。這座哥德式教堂更因法國文學家雨果所著作的《鐘樓駝俠》而聞名，每年吸引數百萬遊客。

（綜合報道）