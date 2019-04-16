【普立茲獎】報道羅興亞人危機　路透社兩被囚記者獲獎

緬甸兩名路透社記者瓦倫（Wa Lone）及覺梭吳（Kyaw Soe Oo）2017年報道羅興亞（Rohingya）難民危機，2018年9月被控違反《政府機密法》（Official Secrets Act）入獄7年。被譽為「新聞界奧斯卡」的「普立茲獎」（Pulitzer Prize）周一（15日）揭曉，二人贏得國際報道獎。另外，佛羅里達州地方報章South Florida Sun Sentinel報道當地瑪喬里斯通曼道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）2018年2月14日發生的17死槍擊案，從而揭露出學校保安問題，獲最高榮譽的公共服務獎。

路透社獲兩獎

路透社記者瓦倫（Wa Lone）及覺梭吳（Kyaw Soe Oo）2017年報道羅興亞（Rohingya）難民危機，案件引發外界關注緬甸的新聞自由和民主化進程。二人2017年12月在仰光被捕後，當局指控他們非法從兩名警察中獲取重要機密文件，並與外國傳媒機構分享，涉嫌違反《政府機密法》，2018年9月判他們入獄7年。路透社另一個獎項是攝影獎，題材有關美墨邊境難民。

美聯社報道也門內戰的人道災難同樣贏得國際報道獎。

普立茲獎：路透社有關美墨邊境難民的相片獲2019普立茲攝影獎，圖為其中一張。（路透社）

公共服務獎

美國佛州瑪喬里斯通曼道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）2月14日發生槍擊案，17名師生不幸罹難，引發一群有「美國大型槍擊世代」（mass shooting generation）之稱的年青人爭取收緊槍管。

當地報章South Florida Sun Sentinel報道有關槍擊案，從而揭露出學校保安問題，獲最高榮譽的公共服務獎。

普立茲獎：《紐約時報》的傳媒人得知獲獎後感到興奮。（路透社）

揭特朗普醜聞獲獎

《紐約時報》及《華爾街日報》分別因揭露總統特朗普家族的「逃稅門」，以及特朗普向兩名女子支付掩口費，而獲得解釋性報道及國家報道獎。

《紐約時報》報道指出，特朗普以可疑的避稅方案從父母得到財富，而非白手興家。《華爾街日報》則揭發特朗普在2016年競選總統期間，透過第三方支付掩口費給兩名女子，以阻止對方公開與他的婚外情。

（綜合報道）