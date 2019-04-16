美國批准對台軍售　總值達5億美元

美國五角大樓周一（15日）表示，國務院批准一項估計價值5億美元（約39.2億港元）對台灣軍事銷售的方案，繼續向目前位於亞利桑那州（Arizona）盧克空軍基地（Luke Air Force Base）的F-16戰機，提供機師培訓計劃與後勤維修支援。

國防部防務安全合作局（Defense Security Cooperation Agency）發聲明指，軍售內容主要是提供有關F-16戰機機師培訓計劃與後勤維修支援，包括飛行訓練、備件與維修零件、燃料與加油服務等相關計劃與後勤支援系統。

當局指，軍售符合美國法律與政策，也將有助於提高台灣安全與防禦能力，從而支持美國外交政策與國家安全，台灣也將繼續成為區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步的重要力量，但也不會改變區域的基本軍事平衡。

這項軍售也是繼3月底美國國防部公告一份由雷神公司（Raytheon Company）得標的「外國軍事銷售」（FMS）合約後，最新一筆軍售案。雷神公司將翻新並維修台灣海軍艦艇的相關雷達，合約總價近5000萬美元（約3.92億港元）。

台灣國防部於2月底向美方提出採購F-16V戰機，國防部長嚴德發日前曾表示，已正式向美方致函提出要求，將依程序處理，美方7月將回覆是否同意。

（路透社／中央社）