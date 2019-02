美國學者籲華府協防台灣　抵抗北京軍事施壓

美國一個由17名學者組成的美中政策工作小組周二(12日)發表報告指出,美方應阻嚇北京對台灣進行軍事侵略,在西太平洋維持強大軍力,並恪守一中政策,維護台海穩定。

報告題為《修正路線:邁向有效且永續的中國政策》(Course Correction: Toward an Effective and Sustainable China Policy),由17名學者組成的美中政策工作小組撰寫,是繼2017年2月首份報告後,第2份向美國總統特朗普政府提出的中國政策建議文件。

報告寫道,2020年台灣總統大選期間,美方政策清晰與連貫將格外重要,華府恪守一中政策之餘,也應多管齊下強力支持台灣,對北京在外交、經濟和軍事領域加強對台施壓表達關切,允許美台適當高層官員互訪,與台灣探討貿易與投資進一步自由化,並持續支持台灣加強參與國際組織與活動。

報告指出,中方近年加強對台施壓,多次軍事演習目的是威脅台灣、嚇阻美國協防,兩岸關係日趨緊張,加上北京採取更強硬的路線,導致美中軍事對抗風險升高。專家建議,美國未來幾年必須回應中國在軍事現代化、台灣、南海與東海、經濟與國家安全層面構成的挑戰。

報告由紐約智庫亞洲協會(Asia Society)美中關係中心(Center on U.S.-China Relations)主任夏偉(Orville Schell)、加州大學聖地牙哥分校(University of California, San Diego)研究教授謝淑麗(Susan L. Shirk)共同主導,黎安友(Andrew J. Nathan)及沈大偉(David Shambaugh)等中國專家參與報告製作。

(中央社)