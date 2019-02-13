美國學者籲華府協防台灣　抵抗北京軍事施壓

美國一個由17名學者組成的美中政策工作小組周二（12日）發表報告指出，美方應阻嚇北京對台灣進行軍事侵略，在西太平洋維持強大軍力，並恪守一中政策，維護台海穩定。

報告題為《修正路線：邁向有效且永續的中國政策》（Course Correction: Toward an Effective and Sustainable China Policy），由17名學者組成的美中政策工作小組撰寫，是繼2017年2月首份報告後，第2份向美國總統特朗普政府提出的中國政策建議文件。

報告寫道，2020年台灣總統大選期間，美方政策清晰與連貫將格外重要，華府恪守一中政策之餘，也應多管齊下強力支持台灣，對北京在外交、經濟和軍事領域加強對台施壓表達關切，允許美台適當高層官員互訪，與台灣探討貿易與投資進一步自由化，並持續支持台灣加強參與國際組織與活動。

報告指出，中方近年加強對台施壓，多次軍事演習目的是威脅台灣、嚇阻美國協防，兩岸關係日趨緊張，加上北京採取更強硬的路線，導致美中軍事對抗風險升高。專家建議，美國未來幾年必須回應中國在軍事現代化、台灣、南海與東海、經濟與國家安全層面構成的挑戰。

報告由紐約智庫亞洲協會（Asia Society）美中關係中心（Center on U.S.-China Relations）主任夏偉（Orville Schell）、加州大學聖地牙哥分校（University of California, San Diego）研究教授謝淑麗（Susan L. Shirk）共同主導，黎安友（Andrew J. Nathan）及沈大偉（David Shambaugh）等中國專家參與報告製作。

（中央社）