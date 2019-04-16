【巴黎聖母院大火】法國專家：重建或需時數十年

法國著名景點巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）周一（15日）發生大火，教堂標誌性的尖塔被烈焰包圍，之後折斷塌下。有專家估計，重建或需時數十年。

法國《巴黎人報》（Le Parisien）引述聖母院文物基金會（Foundation of l’Œuvre Notre-Dame）總監菲舍爾（Eric Fischer）指，大火為聖母院造成嚴重損毀，可能要花數十年才能徹底修復聖母院。但他同時也指，「幸運的是，法國擁有完備的文物保護制度，以及高專業水平的相關企業網絡，法國不缺專業素質高的文物保護人員」。

聖母院在大火前正進行翻新工程，路透社引述目擊者稱，有火焰從這座哥德式大教堂的頂部噴出，鐘樓及教堂兩側建築物外牆被火焰包圍。消防趕到後火勢仍未得到控制，教堂的尖頂及屋頂及後坍塌。經多小時撲救後，目前火勢受控。

聖母院發言人表示，大火約在當地時間晚上6時50分發生。發言人又指出，教堂內木造結構全著火，「所有東西都在燃燒，內部全都會燒光。」有媒體報道，閣樓首先起火然後迅速蔓延。

巴黎聖母院大火：火勢到入夜仍未救熄。（美聯社）

▼想觀看更多巴黎聖母院大火的相片，請點擊以下圖輯：

+ 14 + 13 + 12

（紐約郵報）