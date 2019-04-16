【巴黎聖母院大火】內部相片曝光　拱頂部分崩塌　祭壇前冒濃煙

法國著名景點巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）周一（15日）發生大火，教堂標誌性的尖塔被烈焰包圍，之後折斷塌下。火勢到入夜仍未救熄，但已受控制。消防部門正盡力為教堂降溫，避免倒塌，並搶救教堂內的藝術品與文物。

有傳媒拍攝到教堂內部的相片，從中可見拱頂有一部分崩塌，祭壇前仍有大量濃煙冒出，幸好十字架仍得以保存。