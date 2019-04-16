【巴黎聖母院大火】內部相片曝光　拱頂部分崩塌　祭壇前冒濃煙

撰文：梁凱怡
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法國著名景點巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）周一（15日）發生大火，教堂標誌性的尖塔被烈焰包圍，之後折斷塌下。火勢到入夜仍未救熄，但已受控制。消防部門正盡力為教堂降溫，避免倒塌，並搶救教堂內的藝術品與文物。
有傳媒拍攝到教堂內部的相片，從中可見拱頂有一部分崩塌，祭壇前仍有大量濃煙冒出，幸好十字架仍得以保存。
巴黎聖母院大火：火警入夜後仍未救熄，從教堂內部亦可以見到火光熊熊，拱頂有一部分崩塌。（路透社）
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IMAGES: Inside Notre Dame following devastating blaze pic.twitter.com/ooAWE3uSBn— News This Second (@NewsThisSecond) 2019年4月15日
聖母院在大火前正進行翻新工程，路透社引述目擊者稱，有火焰從這座哥德式大教堂的頂部噴出，鐘樓及教堂兩側建築物外牆被火焰包圍。教堂的尖頂及屋頂及後坍塌。
當局派出400名消防員灌救，巴黎消防當局指出，大火摧毀聖母院尖頂三分之二，但他們仍保持謹慎樂觀態度，因這座大教堂的石頭結構的外殼能免於破壞，同時兩幢鐘樓亦倖免於難。
火勢到入夜仍未救熄，但已受控制。火警中最少一名消防員受傷，情況嚴重。消防指出，仍然存在的一些內部結構問題可能會導致教堂倒塌，當局會盡力為教堂降溫，並搶救教堂內的藝術品與文物。聖母院稱，一個由蘆葦及黃金製成的百年荊棘冠冕及路易十三曾穿的長袍幸免被焚，暫時未知教堂內的大型畫作能否免於被毀。
（The Local）