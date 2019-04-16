【麻疹爆發】紐約市下令強制接種疫苗　家長入稟申請禁令

美國紐約市（New York City）大規模爆發麻疹，市長白思豪（Bill de Blasio）早前下令疫區居民強制接種疫苗。5名家長周一（15日）入稟紐約最高法院，要求禁制衛生部門的決定，形容當局濫用權力。

5名家長指，當局上周的決定違反子女的宗教豁免權，以及其憲法權利，並指強制接種疫苗令子女健康面臨風險，同時誇大接種疫苗的好處。他們因此入稟紐約最高法院，阻止當局頒發的命令，認為活躍病例的數目不足以構成疫情，亦無必要因而發出「公眾衛生緊急狀態」（public health emergency）的命令。

白思豪向《紐約郵報》（New York Post）表示，不擔心緊急狀態命令引起的法律問題，認為政府的決定合法。

紐約市郊羅克蘭縣（Rockland County）的政府早前頒令禁止未接種疫苗的兒童進出學校和所有公眾場所。惟兩周前，最高法院法官頒令禁止執行禁令，認為縣內166宗病例不足以構成疫情。

美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）周一（15日）公布，美國全國2019年已確診555宗麻疹病例，過去一周內新增90宗，其中有85%新增病例來自紐約，大部分患者來自猶太社區，且未接種疫苗。

（霍士新聞／美聯社）