【巴黎聖母院大火】400消防員對抗烈焰　奮勇拯救珍貴文物

法國著名景點巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）周一（15日）發生大火，約400名消防人員火接報後速抵達現場。局方出動數十輛消防車與至少18條高壓水槍以控制火勢，加上一些無人機和一部機器進行評估，盡力防止教堂付之一炬。所幸英勇的消防員衝入火場拯救無價的文物，才讓一些無可取代的寶物得以保存，否則損失可能更多。 巴黎檢察官辦公室則稱，他們已經開始對這場大火進行調查。

巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）在Twitter上表示感謝消防員的努力，形容他們形成「一條強大的人鏈去拯救聖母院的文物」，又指「荊棘冠冕（Crown of Thorns）、13世紀法王路易九世穿過的神聖長袍（Tunic of Saint Louis）以及其他主要文物現已在安全地方」。

巴黎副市長格雷瓜爾（Emmanuel Gregoire）亦表示，消防員是以「盡可能搶救愈多藝術品愈好」為優先考量；法國內政部就稱，雖然教堂屋頂的三分之二部分以及標誌性的尖塔被毀，但消防員已成功挽救聖母院的主結構及兩座鐘樓。

巴黎警方表示，他們會以大火是場意外的假設進行調查，並已排除有人故意縱火及與恐怖主義有關的可能性。

（綜合報道）