【巴黎聖母院大火】彌撒半途響警鐘　信徒一時反應不來呆立當場

法國約800年歷史的巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）周一（15日）發生大火，教堂屋頂被嚴重焚毀。一名事發時在教堂內彌撒的信徒憶述，聽到警鐘的一刻還呆在原地。

經過約400名消防人員全力搶救，聖母院大火燃燒約9小時後被撲滅，惟建築尖塔頂部三分之二遭燒毀，木製屋頂也完全坍塌。巴黎方面稱表示已開始調查大火起因。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，70歲的洛謝（François-Xavier Lochet）當時在教堂內做彌撒，然後突然聽到警鐘聲。他憶述，警鐘聲幾乎蓋過教堂內的英法雙語廣播，他指雖然大部分人都聽到鐘聲，但大家都待在原地，「沒有人注意，我停下腳步拿出手機等候着」。

洛謝說，一名警員前來向牧師表示「這不是說笑，你必須離開」，隨後看着濃煙不斷從教堂冒出。他說，「我想哭，聖母院應該是我在世界上最喜歡的教堂。在小時候，我在12歲時還爬上鐘樓塔」。

巴黎聖母院大火：聖母院尖塔部分被熊熊烈火嚴重焚毀。（路透社）

（美國有線新聞網絡）