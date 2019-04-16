【印尼大選】投票在即　你需要知道的7件事

印尼在周三（17日）舉行大選，1.9億人的選民將在同一天內投票，選出國會下議院575席、地方議會、及新任印尼總統。以下是七件你需要知道，這次大選的要點。

現任總統佐科維多多的造勢大會，他在選票上的選碼是1號，會場上特意騰空位置，造出「1」字型的舞台。（路透社）

總統之爭 原班人馬再對決

兩名總統選舉候選人包括尋求連任、執政鬥爭派民主黨的佐科維多多（Joko Widodo），及最大在野大印尼運動黨黨魁、退役陸軍中將普拉博沃（Prabowo Subianto）。兩人曾在2014年交峰，5年後兩人再次成為對手。

全球最大單日選舉

印尼共有1.9億名合資格選民，他們需在票站開站的8小時內完成投票。印尼是千島之國，部分偏遠島上的居民需乘船前往票站投票。因這次選舉包含地方選舉，意味投票可為印尼全體政局大洗牌。

這次大選中的焦點之一，是佐科維多多能否成功連任。（路透社）

佐科維多多對手，普拉博沃的宣傳海報，普拉博沃特別獲得保守派的穆斯林支持。（路透社）

20政黨爭奪575國會議席

國會下議會將在此次大選中選出575名議員，若連同上述的全國地方議席，將共有20,392個議席需要選出，全候選人人數高達24.5萬，規摸頗大。

因此外界質疑安排會否造成混亂，對比另一個同樣正在舉行大型的印度，印度選民數量雖比印尼要多，但投票日長達6星期。

全國80萬軍人及警察不會投票

全國共有42萬名軍人及44.3萬名警察，選舉會規定軍人及警察不能參與投票，但他們會協助維持選舉秩序。

所有軍警不會前往投票，但已被調派往各大票站協助保安及維持秩序。（路透社）

印尼是千島之國，島上居民特別多，部分選民需要乘船前往票站投票。（路透社）

選票上以鐵釘打洞

印尼選舉並非用筆在紙上寫字，而是需要用指定的鐵釘在選票上打洞。選民會在選票上標示候選人的指定位置打洞，當選票收集後點票時，誰投票了誰可一目了然。

投票後選民的手指（通常是尾指）會被沾上顏色墨水，證明已經投票。

佐科維多多支持率占優

根據最新民意調查，佐科維多多的支持率較普拉博沃高達五成半，領先普拉博沃十個百分點。對比2014年選舉，佐科維多多支持率僅較普拉博沃高六個百分點。

不過佐科維多多並非勝券在握，特別在印尼加入「一帶一路」倡議，中國對印尼投資基建，華裔外勞大幅增加之後，逐漸引起保守派支持者不滿。普拉博沃批評佐科維多多賣國，得到較多保守派的認同，都令佐科維多多備受壓力。

佐科維多多推動印尼參與一帶一路倡議，被對手普拉博沃批評賣國。（Getty Images）

假新聞充斥網上 尤以中國相關為甚

假新聞亦成為了這次選舉的焦點，一個名為MAFINDO的組織（Masyarakat Anti Fitnah Indonesia，意即印尼反欺詐團體），稱單是2018年12月至2019年1月間，印尼與政治相關的假新聞就大增了六成，而其中不少與中國有關。

以針對佐科維多多的假新聞為例，有包括稱佐科維多多的祖先其實是中國人、與中國有密切關係、或稱他其實是共產主義者等。

而最近報道的一則假新聞，是稱正在蘇拉威西島工作的2000多名中國工人，其實是中國解放軍。消息未有提供進一步證據，僅稱他們「與中國政府有聯繫」，及「言行舉止似軍人」。