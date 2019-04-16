【遊日注意】九州熊本縣阿蘇山噴發　火山灰高度達200米

日本放送協會（NHK）快報，氣象廳周二（16日）發表熊本縣阿蘇火山「噴火速報」，阿蘇火山在日本時間午後6時28分左右發生噴發，從火山口噴出的煙混著火山灰高度達200公尺。赴九州旅遊的國人近日需注意最新情報。

氣象廳隨後發表阿蘇火山維持噴火警戒第二級，中岳第一火口一公里範圍內可能持續噴出大的噴石與火山碎屑流，呼籲民眾注意。阿蘇火山上次噴發是2016年10月。

阿蘇山從本月初開始觀測到火山性微動，且振幅持續加大，火山氣體放出量也不斷增加，氣象廳周日（14日）發表火山口周邊警報，並將噴火警戒提升到第二級。

根據熊本縣阿蘇市阿蘇火山博物館設置的火山口攝影機拍攝到的影像，確認6時28分過後從火山口噴出灰色噴煙。

阿蘇警察署、廣域消防本部目前仍未接獲受害報案，熊本機場維持正常運作。

「噴火速報」指的是在一定期間內沒有發生噴發現象的火山噴發、或者已存在噴發現象的火山發生更大規模的噴發，氣象廳便會發表噴火速報，提醒民眾有必要注意今後的火山活動。

據NHK報導，氣象廳針對阿蘇火山曾發出過兩次噴火速報，一次是2016年10月，當時是時隔逾36年再度出現爆發性噴發，噴煙達１萬1000公尺；另一次是2015年9月，噴煙2000公尺。

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