特朗普致電前總統卡特　詢問中國是如何趕超美國

美國全國公共廣播電台（NPR）周一（15日）報道，總統特朗普（Donald Trump）在上任後首次致電94歲前總統卡特（Jimmy Carter），表示對中國趕超美國感到憂慮，並請對方提供建議。

卡特周日（14日）在家鄉喬治亞州一所教堂的主日學課上，透露特朗普在前一天傍晚打電話給他，表示非常關注中國是如何趕超美國的。

卡特在電話解釋道，「我在1979年實現了與中國建交，自那年之後，你可曾聽說過中國與其他國家爆發戰爭？沒有。反觀我們，卻不停開戰。」他指出，美國熱衷於將自己的價值觀強加於他國，因此成了全球歷史中最好戰的國家。美國把大量資源投入軍事，與此同時，中國正在致力發展高速鐵路等基建。

卡特又說：「我們（在軍費開支上）浪費了3萬億美元，而中國卻不曾把1分錢浪費在戰爭上，這就是他們幾乎所有方面都超越我們的原因。」他還認為，「如果把浪費掉的3萬億美元用來發展美國的基建，說不定還能剩下2萬億美元，而我們可得到高鐵、穩固的大橋和保養良好的道路，教育系統還能像韓國或香港一樣好。」

白宮在周一發表聲明證實事件：「卡特總統向特朗普總統寫了一封優美的信，內容關於與中國的貿易談判；他們周六通電，對話十分正面，談到特朗普總統對中美貿易的立場和其他的事情。」

（全國公共廣播電台）