美報告稱中國創新能力正趕上美國

美國信息技術創新基金會（ Information Technology and Innovation Foundation ）最新發布的一份報告指出，中國的創新能力正趕上美國，在某些方面甚至已經超越美國。

這項研究利用36個指標，比較中國和美國在10年前和今天的創新水平，結果發現中國在所有領域都有進展。

在2007年到2017年之間，美國的科研投資以每年2%的速度增長，而中國的投資則以13.1%的速度增長，在10年間大大縮小了與美國的差距，達到美國水平的76%，並超過了歐盟。

另外，中國的專利申請數量亦迅速上升。中國2008年的專利申請率僅為美國的10.1%，但到了2018年，已經是美國的80.9%；十年間中國專利增加了7.2倍，而美國則僅有3%增長。其中，中國的專利在控制系統、光學、IT管理方法、電腦、納米技術等領域增長最快，而美國申請的專利數量在18個領域有下跌趨勢，包括電信、表面塗層、有機精細化學等。

報告指出，中國在基於工程的創新領域有相當進步，例如商業航空、汽車製造、電信設備、平板顯示器和高速鐵路等，而在面向消費者的科技產品和需要高效率的製造業方面，中國的優勢更為明顯。

（綜合報道）