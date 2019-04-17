【印尼大選】投票進行中　今午2時結束

印尼總統和國會選舉的投票在該國東部展開，這場投票是全球最大規模的單日投票。投票在印尼東部上午7時（香港時間早上6時）開始，並於西部時間下午1時（香港時間下午2時）結束。 根據不同票站的投票結果編製而成的非官方「快速點票」，料在投票結束後數小時提供相當可靠的選舉結果預測。官方結果則雖料在5月出爐，惟外界預期在今日稍後時間可知總統寶座雖屬。外界多預期現任總統佐科維多多（Joko Widodo）可順利連任。

佐科維多多此次面對的主要對手是大印尼行動黨（Gerindra）主席、退役將軍普拉博沃（Prabowo Subianto）。他們將分別在雅加達和茂物（Bogor）投票。普拉博沃2014年以些微差距輸給佐科維多多。

路透社引述社交媒體上的圖片報道，時間比首都雅加達（Jakarta）快2個小時的東部省份巴布亞（Papua）的選民在投票站外排隊投票。該國有近九成人口為穆斯林，部分選民前往票站之前會先到清真寺禱告。

有1.7萬個島嶼的印尼為確保投票順利進行，政府動員近35萬名警察和士兵支援遍布全國的160萬準軍事人員。

是次大選，1.95億選民合資格在國家和地區立法議會選舉中投票，他們將分別前往80多萬個投票站，選出國家正副總統以及國會、省縣議會議員以及地方代表理事會成員。有破紀錄的24.5萬名候選人競爭公職。

（綜合報道）