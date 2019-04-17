一位獲邀午餐會一位僅談20分鐘　中韓與日本關係差別顯然

中國駐日大使程永華周二（16日）應首相安倍晉三邀請，前往首相公邸，與安倍共晉午餐，兩人餐會時間超過70分鐘。相比下與同樣卸任回國的韓國駐日大使李洙勛，僅與安倍談話20分鐘，中韓與日本關係顯然不同。

日本富士電視報道，安倍以午餐會為準備卸任大使回國的程永華餞別。報道稱首相個別招待大使午餐會餞別的情況罕見，突顯中日關係回暖。程永華自2010年就任駐日大使，親歷中日關係起伏，日本傳媒評價他致力為改善中日兩國關係奔走，作出了貢獻。

至於同樣正準備更換大使的韓國，安倍上周一（8日）邀請韓國駐日大使李洙勲前往公邸，但兩人僅簡單對話了20分鐘，隨即結束離開。

日本外相河野太郎與國家總理李克強會面，確認加速協調習近平6月到大阪出席二十國集團（G20）峰會期間順道訪日。（新華社）

中日關係回暖 日韓關係陷低谷

中日關係近年得到積極改善，周日（14日）舉行的中日經濟高層對話中，日本外相河野太郎與國家總理李克強確認，加快協調中國國家主席習近平6月到大阪出席二十國集團（G20）峰會期間順道訪日。

但相反日韓關係近年持續惡化，自2018年11月兩國接連因二戰強徵勞工案件、艦艇海上雷達照射事件、解散慰安婦基金等問題，令兩國關係陷入低谷。韓國駐日大使李洙勲雖同樣安排了日本議員團隊訪韓，期望打破日韓僵局，但似乎未有奏效。

早前更有消息報道，指安倍正考慮在G20峰會期間不與韓國總統文在寅會面。分析指若安倍如此決定，將進一步破壞日韓兩國互信。

（綜合報道）