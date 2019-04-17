【華為風波】美媒：華為成5G領跑者　未來獲更大優勢

美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌4月3日發表文章，認為華為已在5G領域的競賽中領先，未來更可通過專利技術獲取巨額專利費，為自身發展提供更大優勢。

文章指出，5G將使整個全球經濟產生革命級的改變。華為的市場佔有率增長及其技術實力，使得中國政府得以在下一代技術中佔有主導位置，這也許是中國現代史上首次。文章認為，5G技術將成為21世紀經濟的中樞神經系統，如果華為繼續攀升，那麼北京而非華盛頓，將佔有領先地位。

文章指出，華為現時比其他任何公司擁有更多5G相關的專利技術。華為憑藉塑造新技術標準的領導角色，將可獲得數十億美元的專利許可費，進而為公司帶來更大優勢。

文章指出，世界爭先恐後地建設5G網絡。各國競相建設先進的電信網絡，儘管美國抵制華為，但華為的地位將更加鞏固。

文章認為，華為的崛起可被視作完全私有化的西方市場與國家支援的中國方式之間博弈的最新考驗。