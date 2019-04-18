伊朗以壓倒性票數通過法案　將美國中央司令部列為恐怖組織

美國早前正式將伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）列為外國恐怖組織，伊朗隨即還擊，將華府列為「恐怖主義政府」，並宣布將美軍中央司令部及相關軍事力量列為恐怖組織，法案周二（16日）以大比數通過。

伊朗議會周二以254票贊成和2票反對的結果，通過了這個法案，同時強烈譴責美國將伊朗革命衛隊列為外國恐怖組織。

法案提到，對美國中央司令部及其附屬部隊給予任何支援，包括在軍事、情報、資金等方面的協助，都將被視為恐怖主義活動。法案還稱，在必要時候，伊朗可以採取預防措施和先發制人的行動，以防止美軍以任何方式侵犯伊朗的利益。

美國總統特朗普（Donald Trump）4月8日正式將伊朗革命衛隊列為外國恐怖組織，向德黑蘭政府施加更大壓力。這將是美國首次正式把外國國家的軍隊，列為恐怖組織。

伊朗國會國家安全委員會隨即在同日宣布，為回應美國的「非法」和「無理行動」，德黑蘭將美國列為恐怖主義政府，並將美國中央司令部為恐怖組織。國家安全委員會聲明指摘，美國中央司令部損害伊朗國家安全，並破壞「無辜的伊朗及非伊朗人」的生命，以促進美國在西亞的「侵略政策」。

（綜合報道）