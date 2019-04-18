【巴黎聖母院大火】尖塔倒下　法國舉辦國際比賽招募新設計

法國著名景點巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）周一（15日）發生大火，教堂的標誌尖塔遭烈焰包圍，折斷塌下。總理菲利普（Edouard Philippe）周三（17日）宣布舉辦國際比賽，為尖塔招募新設計。

巴黎聖母院大火：周一大火過後，聖母院內外損毀嚴重，總統馬克龍（Emmanuel Macron）承諾會在五年內重建好聖母院。（美聯社）

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巴黎聖母院在12世紀開始興建，花上近200年才完工，尖塔則是在19世紀中，由建築師維奧萊—勒—杜克（Eugene Viollet-le-Duc）在修復工程期間加建。

菲利普指，國際比賽將讓各界研究是否應重新建造由維奧萊—勒—杜克設計的尖塔，抑或賦予聖母院一座符合當代技術和要素的新尖塔。

法國《費加羅報》（Le Figaro）報道，菲利普指，下周會在部長會議提出草案，用法律架構來規範為聖母院重建的全國募款，保證每一分錢都會用在重建，不移為他用。依據草案，以重建聖母院為用途的個人捐款可獲特別減稅。

《費加羅報》另一篇文章提到，關於重建有許多必須討論的問題，例如是否應採用較不易燃的材質。

巴黎聖母院失火位置。（香港01製圖／Google Earth）

（路透社／中央社）