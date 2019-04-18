日美首腦擬4月底華盛頓會面　再續「高爾夫外交」

日本首相安倍晉三下周一（22日）展開外訪之旅，除了訪問法國及意大利等歐洲國家外，亦會轉到美加兩國。消息指安倍晉三訪問華盛頓期間，可能與美國總統特朗普（Donald Trump）於高爾夫球場上交手。

共同社周三（17日）引述日美外交消息人士報道，兩國正在為安倍晉三和特朗普下周五（26日）於華盛頓舉行會談作最終協調，而當日正值美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的生日，因此安倍考慮出席對方的生日會。

報道又指，安倍晉三和特朗普可能下周六（27日）在華盛頓近郊一個高爾夫球場切磋球技，繼續展開「高爾夫外交」。事實上，兩人都是高爾夫愛好者，雙方互訪期間總會少不了打高球活動。

安倍晉三希望加強與特朗普的個人信賴關係，考慮到中國和朝鮮等議題，加強日美同盟合作。分析指，早前舉行的第二次美朝首腦峰會不歡而散，日美兩國將商討維持對朝鮮制裁的方針，以及討論近日進行的日美貿易談判。

另外，特朗普可能在5月底訪日，成為新日皇德仁5月1日登基後首位接見的國賓。因此安倍晉三很大機會與特朗普商討對方訪日安排。同時亦會就特朗普獲邀出席6月底在大阪召開的二十國集團（G20）峰會交換意見。

（共同社）