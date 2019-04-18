金正恩下周或乘火車經中國赴俄　顯示兩國撐腰

朝鮮領袖金正恩下周或到訪俄羅斯與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。韓聯社周四引述北京消息人士透露，金正恩很可能乘坐專用列車，途經中國前往海參崴赴會，並藉此顯示朝鮮獲中俄「撐腰」。

報道指，在美朝對話停滯不前的情況下，金正恩可能藉乘火車的做法，顯示朝鮮獲中國和俄羅斯「撐腰」。報道指出，由於美朝無核化談判陷於僵局，在金正恩或難以出席「一帶一路」國際合作高峰論壇等情況，金正恩可能選擇中國路線，突顯中朝友好關係，並使得對美談判的中國籌碼更有力。

報道指，朝鮮坐火車赴俄路線有二，首先是由平壤途經中國的圖們和琿春，再抵海參崴，車程需時約1天；其次是朝鮮羅先至俄羅斯哈桑（Khasan）的跨境鐵路，約需時10小時。報道指，金正恩父親金正日昔日訪俄正是利用途經中國路線，金正恩或選擇此傳統路徑展示權力正統。

日本富士新聞廣播公司（FNN）周三（17日）報道中，播出主管領導人出訪禮賓安排的朝鮮國務委員會部長金昌善抵達海參崴火車站，顯示金正恩乘火車訪俄機會較大。

俄羅斯《消息報》（Izvestia）引述俄外交部消息人士透露，現正展開金正恩下周訪俄的籌備工作。惟俄羅斯和朝鮮仍未透過官方對外公布會晤具體時間。