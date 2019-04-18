【巴黎聖母院大火】eBay用家拍賣燒焦木頭　網民：發災難財

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法國文化瑰寶巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）周一（15日）遭逢大火，不但尖塔坍塌，哥德式教堂的橡木屋頂也被嚴重焚毀，餘燼散落一地。怎料時隔一日，拍賣網站eBay有用戶出售聲稱是「巴黎聖母院燒焦的木頭」，結果遭大批網友批評發「災難財」的行為無恥，eBay亦將相關商品撤下。

俄羅斯衛星通訊社報道，eBay網站除了出現拍賣底價0.99英鎊（約10港元）的「聖母院木材」外，還有不少印有「Je Suis Notre Dame」（我是聖母）和「Fire Remember Tops」等悼念聖母院字眼的T恤。

不少網民批評拍賣行為可恥和沒品德，有人稱「當全世界都為這重要建築募集資金時，卻有不肖之徒想利用聖母院來賺錢」。

eBay將商品拍賣的帖子撤下，並視之為不當獲利，更同時警告賣家如果屢勸不改，帳戶將遭永久凍結。網站發言人表示，eBay不容忍任何用戶透過他人的痛苦或悲劇牟利，並確認移除了最少14件相關商品。

巴黎聖母院大火：大火過後，教堂內一片狼藉，只得金色的十字架迄立不倒。（美聯社）

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巴黎聖母院失火位置。（香港01製圖／Google Earth）

▼部份網民批評拍賣「聖母院木材」的行為

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（綜合報道）

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