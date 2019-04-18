【巴黎聖母院大火】eBay用家拍賣燒焦木頭　網民：發災難財

法國文化瑰寶巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）周一（15日）遭逢大火，不但尖塔坍塌，哥德式教堂的橡木屋頂也被嚴重焚毀，餘燼散落一地。怎料時隔一日，拍賣網站eBay有用戶出售聲稱是「巴黎聖母院燒焦的木頭」，結果遭大批網友批評發「災難財」的行為無恥，eBay亦將相關商品撤下。

俄羅斯衛星通訊社報道，eBay網站除了出現拍賣底價0.99英鎊（約10港元）的「聖母院木材」外，還有不少印有「Je Suis Notre Dame」（我是聖母）和「Fire Remember Tops」等悼念聖母院字眼的T恤。

不少網民批評拍賣行為可恥和沒品德，有人稱「當全世界都為這重要建築募集資金時，卻有不肖之徒想利用聖母院來賺錢」。

eBay將商品拍賣的帖子撤下，並視之為不當獲利，更同時警告賣家如果屢勸不改，帳戶將遭永久凍結。網站發言人表示，eBay不容忍任何用戶透過他人的痛苦或悲劇牟利，並確認移除了最少14件相關商品。

巴黎聖母院大火：大火過後，教堂內一片狼藉，只得金色的十字架迄立不倒。（美聯社）

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巴黎聖母院失火位置。（香港01製圖／Google Earth）

▼部份網民批評拍賣「聖母院木材」的行為

How can be so sick to do this, while everyone around the world is coming together to fundraise to help restore this iconic building, some thinks it's acceptable to mock such a tragedy. I am discussed and shocked by this. #Notre_dame_de_Parishttps://t.co/SeM4ZcqhKC — lauren Corey (@LaurenCBooth86) 2019年4月16日

（綜合報道）