新西蘭公司認罪　麥蘆卡蜂蜜添加人造化學品

新西蘭公司Evergreen Life Ltd.周四（18日）就其被指在優質麥蘆卡蜂蜜（premium manuka honey）中添加人造化學品的指控認罪。這宗訴訟針對該國一個出口價值甚高的產品，引起外關界注。 新西蘭食品安全局（New Zealand Food Safety）2016年針對總部位於奧克蘭的Evergreen Life Ltd.提控。控方指該公司的產品可能含有「未經批准的物質」（non-approved substances）。 新西蘭廣播電台（Radio New Zealand）報道，該公司在其蜂蜜產品中添加合成化學品，提高抗菌劑的含量，以便提高售價。

新西蘭初級產業部（Ministry for Primary Industries，MPI）2016年下令進口商立即從市場上回收Evergreen Life Ltd.出產的某些麥蘆卡蜂蜜產品，同時建議已買入這些受影響產品的消費者立即停止食用或棄置它們。

馬蘆卡蜂蜜抗菌性較其他品牌為高，部分原因是它自然含有DHA（dihydroxyacetone）及甲基乙二醛（methylglyoxal，MGO）。因其他地方無法長出製作這種蜂蜜所需的花，所以它較其他產品昂貴，一小瓶便標價數百紐元。

Evergreen Life Ltd.和初級產業部都沒有回應媒體要求評論的請求。此案會在4月稍後時候判決。

（綜合報道）