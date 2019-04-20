美加州夫婦虐兒判囚終身　兒子：我愛父母並已原諒他們

美國加州一對夫婦特平（David Allen Turpin）和路易斯・特平（Louise Anna Turpin）被控虐待12名子女，2月認罪，周五（19日）被判終身監禁。被告的一子一女在庭上發言，其中他們的兒子指，有時仍會發噩夢，但舊事已過，如今已原諒父母。

受害者首次公開談及被虐的事情。現年27歲的長子表示，無法形容成長所經歷的事，有時仍會發噩夢，見到兄弟姐妹遭綁起或被打，但這些事都已過去。他說：「我愛我的父母，並已對原諒他們的所作作為。」

現年30歲的長女亦在庭上形容，父母奪去自己的人生，現在將取回來。她說：「人生可能很糟糕，但令我變得堅強，我為成就今天的我奮鬥。我看見父親改變母親，他們亦差點改變我，但我明白發生何事。」

路易斯聽到子女作供後，一邊飲泣一邊用紙巾擦乾眼淚。她說：「我對所有傷害孩子的行為感到抱歉。我很愛我的孩子。」丈夫未有對虐兒致歉，但指希望孩子讀書和工作都順利，期望他們會來探望自己，之後亦禁不住飲泣。

夫婦二人2月各自承認14項控罪，包括虐待和非法禁固。法官判處二人終身監禁，服刑25年後可申請假釋。

特平和路易斯育有13名子女，其中12人長期遭虐待。2018年1月14日，一名被涉案父母禁錮屋內的17歲女兒，從洛杉磯東南面95公里的佩里斯（Perris）一間民宅成功逃走，並在家中帶走一部手提電話。她到安全地方後致電警方報案，才揭發到年齡介乎2至29歲的兄弟姊妹長期受虐。

（美聯社）