【斯里蘭卡連環爆炸】多國領袖譴責襲擊　教宗形容事件兇殘

斯里蘭卡周日（21日）發生連環爆炸、傷亡慘重，多國領袖譴責連環襲擊。教宗方濟各形容襲擊是兇殘的暴力行為，並向死傷者致以慰問。

復活節本是全球多處民眾慶祝的節日，2019年4月21日這天卻成是斯里蘭卡的國殤。該國國內多處發生連環爆炸，至少207人死亡、400人受傷。政府宣布全國宵禁，國防部長指已經拘捕七人。當局在行動中拘捕7人，暫時未有組織承認責任。

教宗方濟各譴責襲擊是兇殘的暴力行為，指襲擊的目標包括正在教堂慶祝復活節的天主教徒。他又指會為所有死傷者及受影響人士祈禱。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）對恐襲表示憤怒，期望盡快將兇徒繩之於法。

多個國家譴責這次襲擊，斯里蘭卡鄰國印度總理莫迪（Narendra Modi）強烈譴責襲擊，指印度會與斯里蘭卡人民團結一致。美國總統特朗普在Twitter向斯里蘭卡民眾致以慰問，但尷尬的是嚴重寫錯傷亡人數，及後才刪除帖文重新更正。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）譴責一切恐怖主義，並支持宗教自由的權利，她強調大家必須找到終結暴力的答案。新西蘭基督城（Christchurch）3月15日發生連環槍擊案，有兩間清真寺被獨行槍手襲擊，造成50人死亡的慘劇。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及英國首相文翠珊（Theresa May）等亦強烈譴責襲擊，並致以深切慰問。

（綜合報道）