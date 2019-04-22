日本統一地方選舉後半戰　眾議院補選　自民黨兩席俱敗

繼知事與地方議會選舉後，日本全國統一地方選舉後半戰在21日開打。眾議院補選中，被視為最大焦點的沖繩3區和大阪12區，自民黨雙繼落敗。首相安倍晉三表示遺憾，強調需要嚴肅對待接下來的參議院選舉。

選舉結果顯示，沖繩的議席由56歲的無黨籍新人屋良朝博當選。屋良朝博任職自由撰稿人，獲得在野立憲民主黨、國民民主黨、共產黨、自由黨和社民黨，以及地區政黨沖繩社會大眾黨所支持，他反對在沖繩設立美軍基地。

大阪議席方面由日本維新會新人、38歲的公司主管藤田文武當選。自民黨新人北川晉平雖獲安倍晉三和眾議員小泉進次郎拉票，但仍然落敗。

這兩個選區被視為是沖繩普天間基地搬遷，與大阪都計劃議題的變相公投，結果亦會影響2019年夏天參議院選舉。安倍晉三對選舉結果表示遺憾，希望自民黨人把結果銘記於心，並需要嚴肅看待參院選舉，力求必勝。共同社報道，立憲民主黨等在野黨認為，補選結果反映選民不滿執政黨接連出現失言，以及執政長期鬆懈的情況。

（中央社／共同社）