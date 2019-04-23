美媒分析：金正恩「消極攻擊」美國以試探底線　適度挑釁特朗普

美朝2月於越南河內舉行第二次峰會，但因雙方期待出現落差最終無法達成協議。美媒上周六（20日）分析稱，朝鮮近日對美國的適度挑釁行動反映出該國的策略轉變，一方面讓緊張局勢升級以表達不滿，同時又保持克制以確保美韓不放棄外交努力。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）周六分析指，朝鮮過去每次想得到美國或韓國的注意，就會展示自己的軍事實力或直接挑釁，但河內峰會結束後，朝鮮與主要談判對手的關係踏入了未知的境地；朝鮮若發射彈道導彈或進行核試驗，都會導致好不容易緩和下來的關係再度破裂。因此朝鮮領導人金正恩現時的應對策略是用小規模的挑釁把美國拉回談判桌，但同時把握火候，不讓雙方決裂。

朝鮮問題專家兼前中央情報局（CIA）分析人員金洙（音譯，Soo Kim）表示：「金正恩肯定不想把事情搞得太大，但同時，他知道自己有一個時間表。」他又說：「這是個難得的機會，如果金正恩錯失了，對他而言將是失策。」

金正恩16日突擊視察朝鮮空軍部隊，指導機師參與飛行訓練，還面露神秘微笑，17日又到一個軍事基地監察新型戰術導向武器試射；安全專家認為，這兩次亮相意在表明朝鮮在軍事方面做好準備。

韓國國防大學（Korea National Defense University）教授Moon Jang-nyeol說：「朝鮮在向美國傳遞信息，表示朝鮮不會讓美國主導核談判。同時，朝鮮也在向國民傳遞信息，表示就算朝鮮走上自力更生的道路，國家安全也是有保障的。」

（華爾街日報）