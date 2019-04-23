伊朗威脅封鎖霍爾木茲海峽　回應美國取消石油豁免

美國周一（22日）宣布中止向購買伊朗石油的國家提供制裁豁免。德黑蘭同日宣布，已就此作好準備。伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）亦再次威脅關閉霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。

伊朗半官方法爾斯通訊社（Fars News Agency）引述伊朗革命衛隊指標官指，根據國際法，霍爾木茲海峽屬海洋通道，如伊朗遭禁止使用，將封鎖霍爾木茲海峽。他強調，不論面對任何威脅，將毫無疑問地保護和捍衛伊朗水域。

塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述伊朗石油部消息人士表示，無論美國是否繼續發出石油豁免，伊朗石油出口產在任何情況下都不會降至零，除非伊朗當局決定停止出口石油。他又指，德黑蘭一直監察和分析所有可能發生的場景，並採取適當措施。

美國白宮周一發聲明稱總統特朗普（Donald Trump）決定，5月起不會再對任向伊朗石油進口國給予豁免。美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）同日正式公布，所有國家必須根據美國的制裁令，不會再獲得豁免。他強調此舉是要鼓勵伊朗改變行為，做回一個正常國家。

（路透社）