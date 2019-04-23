【斯里蘭卡連環爆炸】增至311死　專責委員會調查情報不通問題

斯里蘭卡周日（21日）發生連環炸彈襲擊。美國《華盛頓郵報》引述當地官員指，截至周二（23日）上午，死亡人數已由290人增至311人。有指斯里蘭卡早前已接獲情報有機會受襲，惟未有採取相應行動。總統西里塞納（Maithripala Sirisena）周一（22日）下令成立專責委員會，調查情報不通問題。

斯里蘭卡內閣發言人塞納拉特納（Rajitha Senaratne）指，情報部門4月4日已就涉嫌發動襲擊的極端組織「全國認主學大會組織」（National Thowheeth Jama'ath，NTJ）發出警報，之後國防部向警察首長發出詳細的警報內容，並於4月11日向多個安全部門長官發出通告。據指，警方掌握的情報包括來自外國情報部門對NTJ或發動襲擊的警報，以及成員名單。

總統西里塞納的高級顧問Shiral Lakthilaka表示，已知情況是有關情報已按正確程序通報安全部門和警方，但承認有關情報通告只在負責「貴賓安全」的警方官員間傳閱。總統已下令成立專責委員會，由最高法院法官領導，調查有關問題。

美國執法部門官員指，已派出聯邦調查局（FBI）探員前往當地協助警方調查襲擊事件，並提供實驗室技術支援，驗證部分炸藥證據。

暫時未有組織承認發動連環炸彈襲擊。斯里蘭卡警方拘捕最少24人，並集中調查NTJ。專家指出，NTJ的行徑與極端組織ISIS和蓋達組織（al Qaeda）等相似，散播全球聖戰運動，並在斯里蘭卡營造仇恨、恐懼和社會分歧。

（綜合報道）