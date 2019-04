【斯里蘭卡連環爆炸】極端組織NTJ是什麼？　專家：行徑似ISIS

斯里蘭卡周日(21日)發生連環炸彈襲擊,造成最少290人死亡,500人受傷,暫時未有組織承認責任。當局拘捕最少24人,並集中調查一個名為NTJ的穆斯林極端組織。專家指出,它的行徑與極端組織ISIS和蓋達組織(al Qaeda)等相似。

斯里蘭卡警察總監賈亞孫達拉(Pujith Jayasundara)4月11日向多名高級警官發送消息,指收到外國情報機構警告,NTJ組織(全稱National Thowheeth Jama'ath)計劃在首都科倫坡發動針對教堂和印度駐斯里蘭卡高級專員署的自殺式襲擊。

NTJ組織的成員2018年破壞當地多座佛教雕像,開始引起外界關注。《紐約時報》報道指,該組織的秘書拉齊克(Abdul Razik)2016年因煽動種族歧視而被捕。

NTJ並非推動分離主義運動

極端主義暴力研究國際中心(International Center for the Study of Violent Extremism,暫譯)主任斯佩克哈德(Anne Speckhard)指出,NTJ並非叛亂組織和推動分離主義運動。她指出,它目的是散播全球聖戰運動,並在斯里蘭卡營造仇恨、恐懼和社會分歧,「該組織是關於宗教和懲罰」。

斯佩哈克德指出,復活節的襲擊針對屬少數的斯里蘭卡羅馬天主教徒,以及酒店的外國旅客,行徑與其他主要穆斯林武裝組織,例如蓋達組織和ISIS相似。

斯里蘭卡鮮有與穆斯林武裝份子相關的暴力事件。該國過往的動亂和襲擊主要是由對抗中央政府的泰米爾人(Tamils)叛亂份子發起。

斯里蘭卡連環爆炸:圖為斯里蘭卡4月21日發生連環爆炸襲擊的地點。(Google Maps)

(紐約時報/新華社)