菲律賓呂宋6.1級地震　增至11死24失蹤

菲律賓中部呂宋（Luzon）周一（22日）下午發生6.1級地震，死亡人數增至11人，81人受傷，仍有24人失蹤，大部分被困在一間超級市場的瓦礫之下，救援人員繼續搜索被困者。

救援人員在重災區、位於首都馬尼拉西北面的邦板牙省（Pampanga）波拉克市（Porac）一間倒塌的超市瓦礫通宵搜救，發現多具遺體，目前已從超市內搜出4具遺體。當局利用起重機及出動搜索犬尋找受困者，邦板牙省長Lilia Pineda向路透社表示，超市倒塌導致20人受傷，「於瓦礫中聽到哭聲，相信要救出他們並不容易」。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，當地錄得至少52次餘震。地震造成至少兩棟建築物損毀，北部的克拉克國際機場（Clark International Airport）損毀嚴重，至少7人受傷；由於機場辦理登機手續的櫃檯、天花板和離境大堂部分地方遭到損壞，機場需要暫時關閉24小時，逾100班航班取消。

首都馬尼拉亦感受到地震，有人在商業區看到摩天大樓搖晃幾分鐘。當時有數千名上班族受驚，紛紛衝出身處的建築物，居民亦跑出屋外暫避，許多人描述地震像海浪一樣震動。

美國地質調查局（USGS）偵測到是次地震的震級為黎克特制6.4級。震央位於首都馬尼拉西北方60公里處，深度40公里。

（綜合報道）