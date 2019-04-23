新加坡內閣改組　財長王瑞杰升任副總理

新加坡總理辦公室周二（23日）宣布改組內閣，財長王瑞杰（Heng Swee Keat）升任副總理，顯示新加坡第四代領導團隊接班人選成形。

公告指出，57歲的王瑞杰將繼續兼任財長，持續領導未來經濟委員會與國家研究基金會（National Research Foundation）。現任副總理張志賢（Teo Chee Hean）和尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）將卸下副總理職務，並獲委任為國務資政，續留內閣。有關調動將於5月1日起生效。

總理李顯龍在Facebook發文表示，新加坡下一代領導層正在成形，並逐步接替自己和較年長的同僚。他指團隊緊密合作，建立公眾對他們領導的信任和信心。

新加坡執政的人民行動黨（People's Action Party，PAP）2018年11月公布新一屆中央執行委員會的完整名單，王瑞杰出任第一助理秘書長。根據往例，李顯龍及前總理吳作棟接任總理時，亦曾為第一助理秘書長。

（綜合報道）