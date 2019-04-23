斯里蘭卡總理警告：案件疑涉ISIS　可能會發生更多襲擊　

斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）周二在議會說，斯里蘭卡可能發生更多襲擊。 他說執法人員會跟進有關襲擊與極端組織ISIS有關的線索：「我相信它們可能有關。」

維克勒馬辛哈在講話中指出，政府將盡快捉拿涉及策動周日（21日）連環爆炸的極端組織「全國認主學大會組織」成員。他說，「全國認主學大會組織」與一個國際恐怖組織網絡有關，「我們將採取一切措施，杜絕恐怖主義在斯里蘭卡重新抬頭。」

他指部分人肉炸彈曾到外國，然後回到斯里蘭卡。

他說調查人員在尋找幕後黑手方面有良好進展。

他提及本來有第4間酒店受襲，但行動最終失敗。周日（21日）科倫坡的香格里拉酒店（Shangri-la）、肉桂樹大酒店（Cinnamon Grand Hotel）和金斯伯里酒店（Kingsbury Hotel）均發生炸彈襲擊，造成嚴重傷亡。

維克勒馬辛哈回應有關他與總統西里塞納（Maithripala Sirisena）不和而耽誤反恐的說法，他承認兩人有意見分歧，但已將之拋開。維克勒馬辛哈此前曾說，自己及內閣一直未獲知會、至襲擊發生後才知悉有關情報。

此外他說，斯里蘭卡發生的連環襲擊的原因可能是新西蘭基督城3月15日發生的恐襲。此前該國防長亦有類似說，指襲擊是「回應」基督城恐襲。新西蘭保安專家布坎南（Paul Buchanan）表示，斯里蘭卡與新西蘭基督城的恐襲看來無關。他說將兩者連在一起是「順手」的做法。斯里蘭卡襲擊的目的看來是想在該國播下種族—宗教衝突仇恨的種子，此外這宗連環襲擊看來也是在3月15日，即新西蘭基督城慘案之前已在計劃。

國際恐怖組織搜索情報集團（SITE Intelligence Group）總監卡策（Rita Katz）指出，ISIS媒體瘋狂地發布有關爆炸案的資訊，並祈禱真主會接受那些已死的襲擊者，這顯示ISIS可能會承認責任。ISIS在周二承認責任，但未有提供證據。

（綜合報道）