【基督城恐襲・持續更新】死亡人數增至49人　總理確認案件屬恐襲

新西蘭基督城周五（15日）發生連環槍擊案，接近哈格利公園（Hagley Park）一間清真寺被槍手闖入。有目擊者指出，一名持自動步槍男子闖入寺內向人們開槍。此外，市內一間醫院亦被人開槍掃射，造成多人傷亡。 新西蘭航空公司（Air New Zealand）接受香港01記者訪問時表示，當地國際航班不受案件影響。

【16:55】案中一名20多歲男子被控謀殺，他將在周六（16日）早上提堂。另外已落網的3名疑犯中，有一人是持槍出現在案發現場，惟相信與恐襲無關。另外兩人案發時也持有槍械，但未知他們有否參與作案。

執法人員在清真寺中搜出槍械。

【16:32】槍手在行兇時使用的步槍上綑綁上布條，上面寫有以往大型襲擊的行兇者及出事城市名字。

【16:17】Twitter上流傳一條影片，疑似是槍擊案發生後，教徒在清真寺房間內照顧傷者的情形。

Heart wrenching view after that incident in Christchurch pic.twitter.com/iGMAezBRgf — Aqeel Sadiq (@Aqeelhany) March 15, 2019

【16:11】香港01記者致電新西蘭航空公司查詢，公司代表稱該國公司的國際航班不受影響。

【14:30】新西蘭總理阿德恩確認，案中40人死亡，另有逾20人身受重傷。她說疑犯已被拘捕。

【11:16】是次受襲的除了位於基督城Deans Avenue（暫譯：迪恩大道）清真寺，還有一條街道發現炸彈，另有一間醫院外傳出槍聲。

當地傳媒指其中一名槍手為澳洲人，他疑似在網上公布37頁的自白書，稱今次事件是恐怖襲擊。

他是一名27歲白人男子，自稱是反穆斯林、反移民以及反外來種族及文化滲入。

新西蘭基督城槍擊案：有媒體節錄將槍手的自白書，內部提到發動襲擊是為了報復歐洲被外國入侵者入侵。（PM Breaking News Twitter帳戶截圖）

現年37歲的馬哈茂德（Ahmad Al-Mahmoud）形容，槍手是白皮膚與金頭髮的男子，個子頗矮，戴上頭盔以及身穿防彈衣。他與其他槍手得手後，打破清真寺的窗戶逃走。

事發時的祈禱環節在當地時間1時30分開始，槍手則在10分鐘後出現。當時所有信眾都在下跪祈禱。

馬哈茂德說，槍手至少開了數十槍。

新西蘭基督城槍擊案：疑似其中一名槍手的自拍片及自白書在網上流傳。（網絡圖片）

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【11:00】 新西蘭警察總長邁克・布什（Mike Bush）表示，在幾個地點有多人傷亡。

【12:30】邁克・布什表示3名男子及1名女子已被捕。

不久之後澳洲總理莫理森（Scott Morrison）確認被捕者中包括一名澳洲公民。

【09:11】警方確認正在處理一件發生在哈格利公園（Hagley Park）附近的、「仍在演化中」的事件。位於Deans Avenue（暫譯：迪恩大道）外傳出多下槍聲。

【08:40】一名男子持自動步槍闖入基督城一個清真寺內開火。政府部門呼籲民眾留在室內。

（綜合報道）