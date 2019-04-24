埃及通過修憲公投　允許總統塞西連任至2030年

埃及選舉官員周二（23日）宣布，上周六至周一（20日至22日）舉行的公投中，逾八成選民贊成修憲，允許總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）連任至2030年。

埃及一連三日修憲公投結束。選舉官員易卜拉欣（Lasheen Ibrahim）表示，投票率達44.33%，其中88.83%的選民支持修憲，宣布通過修憲。

塞西感謝民眾參與公投。他形容，埃及民眾參與公投的場景將會被寫進國家的歷史紀錄。

親政府傳媒、商界和議員均呼籲選民投票支持修憲。部分人甚至向選民派發食物，並提供免費乘車待遇。當局威脅向任何杯葛公投的人處以罰款，又封鎖獨立傳媒和人權組織的網站。

國際倡導組織人權觀察（Human Rights Watch）和國際法學家委員會（International Commission of Jurist）促請埃及政府撤回修憲，批評修憲帶領埃及走向更專制的統治。

塞西2013年領導軍方發動政變，推翻前任民選總統穆爾西（Mohamed Mursi）的政府，2014年首度當選埃及總統，2018年3月贏得連任。任期本來會在2022年屆滿，但一旦正式修改憲法，塞西可望連任至2030年。

修正案建議把總統的任期由目前的4年延長至6年，同樣可連任一次。但修正案中再有特別條款，允許塞西可以參加2024年的大選，意味他有可能連任至2030年。國會上周三（17日）以531票贊成、22票反對的比數通過憲法修正案。

（美聯社）