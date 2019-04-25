中國廉價魚子醬攻陷美國市場　名貴食材身價大跌變平民小食

魚子醬以往被視為名貴奢侈的食物，美國《華盛頓郵報》周一（22日）報道，中國生產的廉價魚子醬大量銷往美國，導致魚子醬身價和地位大跌，甚至成為墨西哥捲餅和炸薯球等街頭小吃的配料。

魚子醬在美國的批發價2012年至2019年間下跌逾50%，單在2018年就下跌13%。聯合國糧食及農業組織（U.N. Food and Agriculture Organization）數據顯示，魚子醬的進口價格從2012年1月的每噸85萬美元跌至2018年11月的35萬美元。

裏海魚子醬在全球享負盛名，鼎盛時期的貿易被周邊國家蘇聯和伊朗控制。但蘇聯解體後，這個世上最大的咸水湖被嚴重過度捕撈，白鱘等品種瀕臨滅絕，因此美國魚類和野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）已在2005禁止入口野生魚子醬。

此後，美國多次試圖捕撈國內鱘魚以生產魚子醬，但結果都不理想，而中國則逐漸成為這個行業的龍頭。中國在2017年出口130多噸魚子醬，而美國的總產量還不足16噸；美國同年從中國進口700萬美元魚子醬，為2012年的5倍。

加州業內人士畢曉普（Shaoching Bishop）指出，美國食品和藥物管理局（FDA）對水產養殖業的嚴格規定，包括高水質標準、禁用生長激素和殺蟲藥等，削弱了國內養殖場競爭力。

畢曉普說：「我用了8年推廣魚子醬，但諷刺的是，我如今也購買中國魚子醬，所有美國批發商都一樣。」她又說：「人人都怨恨中國魚子醬如此便宜。我每年都到中國參觀，他們並非以低於成本的價格向我們出售。在中國就是那麼便宜，因為勞動力便宜。」

（華盛頓郵報）