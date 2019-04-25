【朝俄峰會】俄方預先告知　峰會後沒有共同聲明

即時國際
撰文：
最後更新日期：

朝鮮領袖金正恩當地時間周四（25日）下午1時與俄羅斯總統普京會面。不過普京外交顧問兼助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）稱，兩人在會面後不會發表共同聲明。

朝俄時隔8年再度舉行峰會，兩國將重點討論朝核問題及雙邊合作。金正恩預料與普京舉行單獨會談後，會緊隨召開擴大會議。兩國領導人舉行峰會後不發表共同聲明雖不罕見，但俄羅斯方面預先告知沒有共同聲明議程，值得注視。

聲明或影響美朝談判

《韓民族日報》引述朝鮮大學教授具甲祐（音譯）表示，美朝越南峰會雖然破局告終，但雙方未有放棄繼續談判。若朝俄在朝核議題上加入與美朝談判相沖條文，將影響美朝談判進程。具甲祐指出，俄羅斯無須因此承受風險。

不過，相關要求亦有可能是由朝鮮先提出。韓國統一研究院朝鮮研究室長洪珉表示，朝鮮在9月平壤宣言上因提出廢除寧邊核設施，因此刺激美國「要更高的價」。朝俄若在相關議題發表共同聲明，或會影響日後美朝談判中，美國要求朝鮮作出的承諾。

另外，有分析指出金正恩訪問俄羅斯日程較短，且雙方未有在會談前準備太多時間，因此無法達成太多具體內容的協議並發表共同聲明。沒有共同聲明不一定是因為意見相左，背後可以有更多不同理由。

【專家有話說】「越南特金會」負責人被削權：朝鮮改變談判策略
【朝俄峰會】普京顧問：朝核問題及雙邊合作是會晤核心議題
【朝俄峰會】金正恩將與普京單對單會面　俄方設宴招待傳統美食
【朝俄峰會】金正恩赴俄見普京　二人首次會面的四大要點

（韓民族日報）

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。