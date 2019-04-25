【朝俄峰會】俄方預先告知　峰會後沒有共同聲明

朝鮮領袖金正恩當地時間周四（25日）下午1時與俄羅斯總統普京會面。不過普京外交顧問兼助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）稱，兩人在會面後不會發表共同聲明。

朝俄時隔8年再度舉行峰會，兩國將重點討論朝核問題及雙邊合作。金正恩預料與普京舉行單獨會談後，會緊隨召開擴大會議。兩國領導人舉行峰會後不發表共同聲明雖不罕見，但俄羅斯方面預先告知沒有共同聲明議程，值得注視。

聲明或影響美朝談判

《韓民族日報》引述朝鮮大學教授具甲祐（音譯）表示，美朝越南峰會雖然破局告終，但雙方未有放棄繼續談判。若朝俄在朝核議題上加入與美朝談判相沖條文，將影響美朝談判進程。具甲祐指出，俄羅斯無須因此承受風險。

不過，相關要求亦有可能是由朝鮮先提出。韓國統一研究院朝鮮研究室長洪珉表示，朝鮮在9月平壤宣言上因提出廢除寧邊核設施，因此刺激美國「要更高的價」。朝俄若在相關議題發表共同聲明，或會影響日後美朝談判中，美國要求朝鮮作出的承諾。

另外，有分析指出金正恩訪問俄羅斯日程較短，且雙方未有在會談前準備太多時間，因此無法達成太多具體內容的協議並發表共同聲明。沒有共同聲明不一定是因為意見相左，背後可以有更多不同理由。

（韓民族日報）