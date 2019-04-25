【朝俄峰會】金正恩將與普京單對單會面　俄方設宴招待傳統美食

朝鮮領袖金正恩周三（24日）乘坐專用列車抵達俄羅斯海參崴（Vladivostok），周四（25日）與俄羅斯總統普京會面。克里姆林宮表示，金正恩和普京將舉行單對單會談，其後雙方官員加入。據指，俄方亦會設宴招待金正恩，讓對方品嚐各式傳統美食。

克里姆林宮指，金正恩和普京單對單會談後，雙方官員加入，以擴大會議形式繼續。會面結束後，俄羅斯亦會設宴招待金正恩。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京與金正恩將在當地時間周四下午1時至2時，即香港時間早上11時至12時左右會晤。

朝鮮代表團包括勞動黨副委員長金平海和吳秀容、外務相李容浩、外務省第一副相崔善姬和人民軍總參謀長李永吉。據俄羅斯傳媒報道，俄方代表團則包括副總理特魯特涅夫（Yury Trutnev）、外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、交通部長迪特里希（Yevgeny Dietrich）和遠東發展部長科茲洛夫（Alexander Kozlov）。

濱海邊疆區區長科熱米亞科（ Oleg Kozhemyako）向新聞頻道俄羅斯24（Rossiye-24）透露，金正恩與普京會面後，將與當地人見面。金正恩亦機會品嚐傳統俄羅斯美食，如羅宋湯、餃子和魚子醬。

金正恩抵達海參崴後，下榻位於俄羅斯島（Russky Island）的遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）。韓聯社報道，大學內有5幢樓用於接待貴賓，金正恩將下榻在其中的1號樓，金正恩和普京將在鄰近的運動樓內舉行會談。

與外界預料的不同，金正恩似未與俄羅斯人士共晉晚餐。金正恩可能與隨行人員就餐後休息，同時為朝俄首腦會談作準備。

（美聯社／韓聯社）