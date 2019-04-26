安倍晉三「落力為特朗普」？　美媒：需得到分數

日本首相安倍晉三周五（26日）將到訪華盛頓，與美國總統特朗普（Donald Trump）會面，沒想到美國媒體的焦點，落在安倍會如何「討好」特朗普，指他此行會慶祝第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）生日，又指他將邀請特朗普5月底訪日，期間與新上任的日皇德仁會面。 在美日兩國政府展開貿易談判的背景下，美國媒體認為安倍為了特朗普勞心勞力，大搞個人外交，是希望藉此贏得分數，在汽車關稅等問題上，爭取美方讓步，但安倍的「好心」，未知會否帶來「好報」。

在下周三（5月1日）新日皇登基的繁忙時間之際，安倍晉三選擇在數天前到訪華盛頓。白宮表示，特朗普將與安倍討論貿易和朝鮮棄核等問題，會談後美日領導人及其夫人將共進晚餐，慶祝梅拉尼婭49歲生日。安倍隔日還會與特朗普打高爾夫球，行程相當緊湊。

搬出日皇與相撲比賽

安倍屆時將邀請特朗普5月底訪日，並安排特朗普成為首名與德仁見面的外國元首；美聯社引述日本官員指，除了到訪橫須賀基地外，當局亦計劃安排特朗普觀賞5月26日大相撲比賽決賽，甚至讓他與安倍一同踏上相撲比賽的擂台「土俵」，向冠軍頒發獎盃。

內閣官房長官菅義偉表示，如特朗普成為日本新時代下的首名國賓，這將「象徵美日同盟不可動搖」。

安倍與特朗普：安倍夫婦將於4月26日飛抵華盛頓，同日慶祝梅拉尼婭生日。他們此前都已經到過特朗普的海湖莊園作客。（Getty Images）

日本依賴美國 憂慮汽車關稅成真

特朗普為人愛出風頭，安倍為他搬出日皇，讓他擔任相撲比賽頒獎嘉賓，光看描述便可預期特朗普將「龍顏大悅」。由此看來，安倍為了特朗普而大費周章，甚至達到「討好」程度。那麼，安倍政府為何要這樣做呢？

美國媒體Politico認為，安倍在與特朗普之間的關係押下了巨大的賭注。日本與美國是長期盟友，前者十分依賴後者對抗中國的崛起；特朗普威脅對進口汽車加徵關稅是日本政府害怕的事情，當局亦一直嘗試扭轉美國的鋼鋁關稅。

日美首輪貿易談判上周二（16日）結束，雙方同意降低農產品關稅水平，但未就汽車關稅議題取得共識。安倍一直小心翼翼處理與特朗普的關係，為了防止美國實施汽車關稅，也希望達到其他政策目標。報道甚至認為，安倍及其團隊已成為非官方的特朗普「擁躉」。

安倍與特朗普：特朗普2018年2月10至11日在海湖莊園（Mar-a-Lago）與日本首相安倍晉三進行「高爾夫球外交」，二人打高爾夫球時擊掌的一幕被視為雙方願意建立緊密關係的證明。兩人在白宮在記者會上握手，但握手不單只離奇長達19秒，特朗普更把安倍的手拉扯近自己一下，又在安倍的手背拍打數下。安倍在握手後別過臉，更露出一個奇怪的表情，微微反白眼。（美聯社）

學者：安倍別無選擇

日本國際基督教大學政治與國際關係教授納吉（Stephen Nagy）認為，除了試圖透過面對面的互動，與華府建立最好的關係，他不確定安倍政府或任何日本政府有什麼其他選擇。他認為，安倍設法與特朗普維持良好關係，鍥而不捨地避免批評這名美國總統，「你從來不會聽到日本發出（對特朗普）的批評，這是安倍政府的一大特色」。

青山學院大學全球研究學系教授Hiro Aida認為，安倍認為在經歷貿易爭端後，他與特朗普的關係被削弱，而安倍正把握日皇繼位的絕佳機會，向特朗普展示對他的重視。

Politico的文章認為，安倍的個人外交與一些跟特朗普「對着幹」的亞洲和歐洲國家不同，這種以深厚個人取態討好特朗普的方式，重新定義在特朗普時代之下的治國之道，使得個人關係與阿諛奉承，取代了國家利益的戰略爭論。

（美聯社／Politico）