拜登競逐總統提名　奧巴馬不表態也不阻撓

美國前副總統拜登（Joe Biden）周四（25日）宣布角逐民主黨2020年總統候選人資格。與他情同手足的前總統奧巴馬（Barack Obama）雖未有公開表態支持，但據報亦未有如上屆大選般籲拜登退下火線。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，拜登過去四年對自己未有參選總統的決定不完全甘心。當時他正經歷喪子之痛，加上奧巴馬已答應支持前國務卿希拉里（Hillary Clinton），在奧巴馬和其他幕僚遊說下，拜登未有參與競逐提名。

而今次奧巴馬則未有如上屆般籲拜登退下火線。據知情人士透露，拜登向奧巴馬解釋為何認為自己是挑戰特朗普的適合人選，二人亦談及家庭因素的考慮，奧巴馬在過程表現得似拜登的朋友，多於以前總統的身份聆聽。

奧巴馬的友人透露，奧巴馬不會叫拜登不要參選。但奧巴馬也不知道拜登會否贏得民主黨內初選。

拜登是奧巴馬時代的副總統，外界自然將他視為延續奧巴馬政府管治的候選人。在民主黨進步派聲勢漸大的情況下，黨員將對拜登8年在位的政績重新審視。而拜登也深明，即使獲奧巴馬欽點也不代表能取勝，要勝出就必須依靠自己的努力，因此也未有尋求對方公開支持。

（美國有線新聞網絡）