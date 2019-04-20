美媒：拜登將宣布競選總統　4月24日發布影片

美國多家媒體報道，美國前副總統拜登（Joe Biden）將宣布參加2020年美國總統選舉的消息。倘若成事，這將結束外界持續多月的猜測。

包括全國廣播公司（NBC News）及有線新聞網絡（CNN）等美國媒體報道拜登將參選的消息。《大西洋》月刊（the Atlantic）引述拜登的高級助手稱，他會在下周三（24日）發布影片宣布參選。

報道指影片是兩周前在他位於賓夕法尼亞州斯克蘭頓（Scranton）的家門外拍攝。拜登這個老家是不復昔日繁盛的工業小鎮。他在此地拍片的用意，可能是想藉此拉攏美國工人階級。

拜登不論在知名度與聲望，均較其他民主黨候選人優勝。然而就在近期盛傳他快將宣布參選之際，不止一名女子公開指控他對她有不當的身體接觸。拜登發言人回應有關指控時，重複之前對內華達州前州議員弗洛蕾斯（Lucy Flores）指控所作的回應，強調拜登從未對女性作出不當行為。

他代表德拉華州（Delaware）擔任參議員已有36年，再加上他在2009至2017年間兩度效力前總統奧巴馬（Barack Obama）、擔任他的副手，從政經驗是資深歷厚。早在他第二屆副總統任期結束前，外界已傳出他有意競選總統。外界傳聞他因哀悼2015死於癌症的兒子，缺席2016年總統大選。當年民主黨總統候選人的提名，最終由前國務卿希拉里（Hillary Clinton）奪得。

（綜合報道）