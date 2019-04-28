西班牙大選登場　極右派崛起　料無政黨票數過半

西班牙周日（28日）上演全國大選，外界雖然對現任首相桑切斯（Pedro Sanchez）看高一線，認為他連任機會較高，但由於近3成選民未決定投票意向，變數仍大，且估計沒有政黨可以取得過半票數。 在這場競爭激烈的大選中，極右派「聲音黨」（Vox）備受關注，這個6年前才成立的政黨主張反移民，外界關注極右勢力會否在這次選舉繼續崛起。

西班牙大選：民調顯示仍有近3成選民未決定投票意向，選舉變數仍大。（路透社）

以下是有關這次西班牙大選，大家要知道的3件事：

近4年來的第3次大選

首相桑切斯是在2月決定提前舉行大選，這也是西班牙在近4年以來的第3次大選。

為何要提前大選？這是因為西班牙國會當時投票否決政府提交的2019年度預算案，迫使桑切斯宣布提早大選。

桑切斯2018年才開始擔任首相，但缺少堅實民眾支持基礎，他所屬的社會黨，只控制國會四分之一席位，故此需要其他黨派議員的支持，但他在預算案的議案中，得不到加泰羅尼亞議員的支持，結果預算案無法通過。

西班牙大選：白宮前首席策略師班農（Steve Bannon）支持西班牙的極右派聲音黨。（視覺中國）

班農支持的極右派「聲音黨」

這次大選的焦點之一，是急速冒起的極右派「聲音黨」，此黨在2013年底成立，特別的是，它得到美國總統特朗普出謀獻策的「前國師」班農（Steve Bannon）的支持，該黨的口號更是「Make Spain Great Again」。

聲音黨反對穆斯林移民，該黨領袖更是「特朗普上身」，3月時公開主張在西班牙的兩個飛地梅利利亞（Melilla）及休達（Ceuta）興建圍牆，防止非法移民湧入，更稱將要求由摩洛哥付費。

2018年，該黨在一場地區選舉中取得理想成績，一舉拿下12個議席，遠遠超過原先估計的2至3席，故此在這場全國大選中，外界更關心「聲音黨」會否進一步冒起，代表極右力量在當地進一步升溫。

西班牙大選：聲音黨領袖阿瓦斯卡爾（Santiago Abascal）曾提出建圍牆阻止非法移民湧入。（Getty Images）

預計要籌組聯合政府

按民調預測，桑切斯領導的社會黨領先，但不足以自行籌組政府。民調推測，沒有單一政黨可以在周日的大選中取得過半票數，故此可能會出現複雜的籌組聯合政府談判過程。

外界估計社會黨可能會聯同左翼我們可以黨（Podemos）及一些地區政黨籌組聯合政府，而右派人民黨（People's Party）、公民黨（Ciudadanos）與聲音黨也有可能組成聯盟對抗。