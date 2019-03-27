反平壤組織認進朝鮮駐西班牙大使館　聲稱與FBI共用情報

朝鮮駐西班牙馬德里大使館2月22日遭多名不明人士闖入，綑綁大使館職員及偷走多台電腦。一個反朝鮮組織周二（ 26日）發表聲明，承認事件是他們所為，並指事件是與美國聯邦調查局（FBI）有關。

反朝鮮組織「自由朝鮮」（Free Joseon）在周二的聲明中承認曾經闖入朝鮮使館，但強調事件不是襲擊，只是到使館內應對緊急情況。該組織又表示，他們是應邀到使館，並澄清他們沒有打劫或毆打館內人士，稱對方都獲尊重對待。

「自由朝鮮」提到有證據證明有關說法，不過目前需要保護成員而不便公開。聲明指，他們與聯邦調查局簽署保密協議，並按照對方要求共享具潛在價值的情報。對於事件曝光，組織批評是背叛信任，又表示所有國家都是在事後才得知此事。

涉事領事館「遇襲」的日子正值第二次美朝峰會舉行前夕，但「自由朝鮮」指兩宗事件沒有任何關連。

「自由朝鮮」前身為「千里馬民防」（Cheollima Civil Defense），曾被多次報道保護金正恩同父異母兄長金正男的兒子金韓松。有消息指，金正男2017年在吉隆坡機場遭毒殺身亡後，金韓松可能成為下一個目標，因此「千里馬民防」在3月初宣布保護對方，並成立臨時政府，對抗平壤政壇，為朝鮮尋回真正的光芒。

「自由朝鮮」周二（26日）在網站發表聲明，承認曾經闖入朝鮮駐西班牙馬德里大使館，但稱他們是受到對方邀請到場，又指組織與FBI共享具潛在價值的情報。（cheollimacivildefense.org網站截圖）

（綜合報道）